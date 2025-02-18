Can ve Mal Kaybı Bildirilmedi

Deprem, kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili kurumlar, bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Yetkililer, Ege Denizi ve çevresinde sık sık sismik hareketlilik yaşandığını hatırlatarak vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Bölgede daha büyük bir risk oluşturacak herhangi bir hareketlilik tespit edilmezken, uzmanlar deprem bölgesinde hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Uzmanlardan Deprem Uyarısı

Jeoloji uzmanları, Ege Denizi'nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını ve bu tür depremlerin sıkça yaşandığını belirtti. Özellikle deniz tabanında gerçekleşen bu tür sarsıntıların tsunami riski taşımadığı ifade edilirken, bölgedeki deprem aktivitesinin bilimsel verilerle takip edildiği kaydedildi.

Kaynak : PHA