AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 17-25 Aralık sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “odasını toplayıp görevden ayrılmayı düşündüğü” iddialarını yalanlayarak, bunun FETÖ’nün algı operasyonu olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında “17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu” başlığıyla yayılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ala, bu iddiaların “tamamen gerçek dışı” ve “açık bir dezenformasyon ürünü” olduğunu belirtti.

Ala, yaptığı yazılı açıklamada, 17-25 Aralık sürecinin FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirme ve meşru iktidarı devirme girişimi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve kendisinin buna engel olduğu” yönündeki iddiaları “akla ve mantığa aykırı, mesnetsiz ve kötü niyetli bir kurgu” olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/efkanala/status/1939630056281706846

“ERDOĞAN, FETÖ’YE KARŞI DİRAYETLİ LİDERLİK SERGİLEDİ”

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında FETÖ’ye karşı mücadelenin ön saflarında yer aldığını, tereddüt göstermeden hain yapının deşifre edilmesi ve bertaraf edilmesi için kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, “Cumhurbaşkanımız, asla görevinden ayrılmayı düşünmemiş, milletin ve devletin bekası için dimdik durmuştur. Bu asılsız iddialar, FETÖ ve uzantılarının Erdoğan’ın kararlı duruşunu gölgelemek ve o dönemin gerçeklerini çarpıtmak için ürettiği algı operasyonlarının devamıdır” dedi.

Ala, kamuoyunu manipülatif ve yalan haberlere karşı dikkatli olmaya çağırarak, bu tür girişimlere itibar edilmemesini istedi.