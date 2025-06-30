Açılış Mehmet Kırçalı Camii’nde Gerçekleşti

Yaz Kur’an kurslarının açılış programı Mehmet Kırçalı Camii’nde düzenlendi. Programa Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu’nun yanı sıra müftü yardımcıları, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Müftüsü Haliloğlu, açılış konuşmasında Kur’an-ı Kerim’in hayat rehberi olduğuna vurgu yaparak, çocukların küçük yaşta dini eğitimle tanışmasının önemini dile getirdi.

4 Yaşından 22 Yaşına Kadar Gençler Katılabiliyor

Yaz Kur’an kurslarına 4-22 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler başvuru yapabiliyor. Kurslarda Kur’an-ı Kerim okuma, temel dini bilgiler, ahlak eğitimi ve Peygamber Efendimiz’in hayatı gibi konular işlenecek.

Eğitimler Ücretsiz Olarak Sunulacak

Yetkililer, kursların tamamen ücretsiz olduğunu ve eğitimlerin Diyanet personeli olan din görevlileri tarafından verileceğini belirtti. Kurslara katılmak isteyenlerin bağlı bulundukları cami veya müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

Kaynak : PHA