Düzce'nin Cumayeri ilçesinde işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada biri ağır 26 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı 26 yaralı

Dokuzdeğirmen köyü mevkisinde kaza meydana geldi.

Ş.A. yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 2’i ağır 24 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüsün düştüğü alana inen ekipler, vatandaşlarında yardımıyla yaralıları sedye ile yola taşıdı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.