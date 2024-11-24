Yaklaşık 1.5 ay önce Gençlik Kollarının destekleriyle Özel bir halı sahada düzenlenen 'Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası' 22 takımın katılımıyla bugün son olarak verilen mücadelenin ardından sıralamaya girenler ödüllendirildi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi elde ederken, ikincili Besni Gençlik Kolları, Üçüncülüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi ve son olarak dördüncülüğü ise Çelikhan Devlet Hastanesi elde etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ödülünü ve kupasını Başhekim Doç.Dr. Kasım Turgut teslim alırken, program sonunda katılanlar toplu fotoğraf çekti.

'Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası'na katılan tüm futbolcuları tebrik eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim, Doç.Dr. Kasım Turgut," Centilmence mücadele veren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sağlık Sen Adıyaman Şubesi tarafından organize edilen 'Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası' sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırma anlamında güzel bir etkinlik oldu. Birinci, ikinci diye sıralamaya koymamakla birlikte tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.



Kaynak : PHA