Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Zorluoğlu: "Her çocuğun aile şefkatine ihtiyacı var"

Teslim töreninde konuşan Vali Zorluoğlu, koruyucu aile olmayı tercih eden aileye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Koruyucu aile olma yaklaşımınız takdire şayan. İnşallah bu yavrumuz, sevgi dolu bir aile çatısı altında büyüyecek. Evlatlarınızla birlikte mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Her çocuğumuzun bir aile sıcaklığına, sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Diyarbakır olarak bu sayıyı daha da artırmak için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Gönül kapılarını açacak tüm ailelerimizi bu özel ve anlamlı sorumluluğu paylaşmaya davet ediyorum.”

Koruyucu Aile Modeliyle 97 Çocuk Sıcak Yuvada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen koruyucu aile uygulaması kapsamında, Diyarbakır'da şimdiye kadar 97 çocuk aile sıcaklığına kavuştu. Koruyucu aile modeli, devlet koruması altındaki çocukların sevgi, ilgi ve güven ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Yetkililer, koruyucu aile sayısının artması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, toplumu bu konuda daha fazla bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlara gerekli tüm desteğin verileceğini bildirdi.

Kaynak : PHA