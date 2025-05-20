"Deprem Sonrası Adıyaman’ı Bekleyen Tehlike: İşsizlik"

Anahtar Parti heyeti tarafından sunulan raporda, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’da 33 bini aşkın binanın hasar gördüğü belirtilerek, konut inşaatlarının tamamlanmasının ardından yeni bir işsizlik dalgasının yaşanabileceği vurgulandı. Özellikle binlerce kişinin dönüş yaptığı kentte, inşaatlar sona erdiğinde geçici iş gücüne dayalı istihdamın azalacağı ifade edilerek, bu sorunun önüne geçmek için sanayi yatırımlarının artırılması ve üretime dönük teşviklerin devreye alınması gerektiği bildirildi

"Teslim Edilmeyen Konutlar ve Kira Yardımı Sorunu"

Raporun bir diğer dikkat çeken başlığı ise konut teslimlerinde yaşanan gecikmeler oldu. Anahtar teslimi yapılan ancak fiziki olarak hâlâ teslim edilmeyen dairelerde yaşayan vatandaşların kira yardımlarının kesildiği, aidat ödemeye başladıkları ancak konutlarına erişemedikleri belirtildi. Rezerv alanlarda da benzer sıkıntıların yaşandığına dikkat çekilerek, bu durumun hem halkı mağdur ettiği hem de kent ekonomisinin canlanmasını engellediği ifade edildi.

"Hava Kirliliği ve Asbest Tehdidine Karşı Sağlık Taraması Talebi"

Raporda, kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan toz ve asbest riski de gündeme getirildi. Şehirde halk sağlığını tehdit eden bu unsurlara karşı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde genel sağlık taramalarının başlatılması gerektiği vurgulandı.

Gençlik, Uyuşturucu ve Sosyal Alanlar

Parti raporunda çözümü mümkün görülen sosyal sorunlara da dikkat çekildi. Sınav döneminde kütüphanelerin resmi tatillerde dahi açık kalması gerektiği belirtilirken, Adıyaman’daki uyuşturucu kullanımı oranlarının yükselmesine karşılık denetimlerin sıklaştırılması ve gençlere yönelik seminerlerin artırılması önerildi.

“Mesire Alanları Canlandırılmalı, Şehitlik Korumaya Alınmalı”

Yaz aylarında halkın nefes alabileceği alanların yetersiz olduğu ifade edilen raporda, İl Özel İdaresi sorumluluğundaki mesire alanlarının ve türbelerin canlandırılması talep edildi. Ayrıca Adıyaman Şehitliği’nin girişine kapı yapılması ve sahipsiz hayvanlardan izole edilmesi gerektiği bildirildi.

Turizme Yönelik Yapıcı Öneriler

Raporda, Adıyaman’ın turizm potansiyeline vurgu yapılarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla şehirdeki turistik noktaların haritalandırılması ve bu bilgilerin otogar, havalimanı gibi alanlarda broşürlerle halka ulaştırılması gerektiği belirtildi.

"Görüşme Oldukça Verimli Geçti"

Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, “Sayın Valimiz Osman Varol’a Adıyaman’ın çözüm bekleyen sorunlarını içeren detaylı raporumuzu sunduk. Görüşmemiz oldukça verimli geçti. Umuyoruz ki halkımızın temel sorunları konusunda somut adımlar atılır” dedi.

Ziyaretin ardından Vali Varol’un raporu dikkatle incelediği ve ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere notlar aldığı öğrenildi. Anahtar Parti heyeti, şehre dair çözüm odaklı öneriler üretmeye ve kamu kurumlarıyla istişareye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA