İl Başkanı Demir, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların yoğunluğuna dikkat çekerek, “Adıyaman’ımızda sadece 20 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 28 bin başvuru yapılması, işsizliğin ve yoksulluğun geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Bu tablo hepimiz için çok acı vericidir” ifadelerini kullandı.

“Gıda fiyatları düşmüyor, geçim sıkıntısı büyüyor”

Demir, açıklamasında hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına da değindi. Türkiye genelinde ve Adıyaman özelinde derinleşen ekonomik sorunlara dikkat çeken Demir, “Ülkemizde ve Adıyaman’da vatandaşlarımız ufacık bir gelir umudu için başvurmadık kapı bırakmıyor. Gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye’de tam tersine her gün artıyor. Hayat pahalılığı ışık hızıyla artmaya devam ediyor. Bir ailenin geçimi için artık bir kişinin çalışması yetmiyor, insanlar birden fazla işte çalışmak zorunda kalıyor” dedi.

“Yoksulluk ve işsizlik Adıyaman’da deprem yaralarına ekleniyor”

İsmail Demir, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’da yaşanan yıkımın ardından halkın hem fiziki hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini ifade ederek, “Adıyaman olarak bir yandan deprem yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da işsizlik ve yoksullukla mücadele ediyoruz. Bu da halkımız için ayrı bir yük, ayrı bir acı kaynağıdır” diye konuştu.

“Adıyaman halkına söz veriyoruz: Milli Görüş ile bu sorunları çözeceğiz”

Demir, açıklamasının sonunda Yeniden Refah Partisi olarak çözüm önerilerini paylaştı. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde “Havuz Sistemi” gibi projelerle istihdamın artırılacağını, işsizlik ve enflasyonun düşürüleceğini belirten Demir, şunları söyledi:

“Değerli hemşerilerimiz, asla çaresiz değilsiniz. 50 yıllık Milli Görüş tecrübesiyle yeniden büyük Türkiye hedefi doğrultusunda istihdamı artıracağız. Enflasyonu dizginleyecek, işsizliği azaltacak, hayat pahalılığıyla kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu vesileyle Adıyaman halkına buradan bir kez daha söz veriyoruz.”

Kaynak : PHA