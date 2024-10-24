Evlat nöbeti tutan aileler tarafından yapılan açıklamada, saldırının kınanması ve terörizme karşı kararlılık vurgusu yapıldı.

Basın açıklaması esnasında Diyarbakır Annelerinden olan Mevlüde Üçdağ, şu sözlere değindi "İçimiz kan ağlıyor, 5 şehidimiz var" diyerek, saldırının yol açtığı acıyı dile getirdi.

Barış çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hatırlatan Üçdağ, bu tür saldırıların barışı istemeyen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Üçdağ, terörizme karşı durduklarını belirterek, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Kahrolsun PKK!" ifadelerini kullandı.

"Tek bir evladımızı onlardan almayana kadar vazgeçmeyeceğiz" diyen Üçdağ, şehitlere rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar, ailelerine ise sabır temennisinde bulundu.

Açıklamasında Türkiye’nin birlik ve beraberliğini koruyacaklarını belirten Üçdağ,"Türkiye’yi bölemeyeceksiniz” diyerek, milli birlik mesajı verdi. “Bayrağımız dalgalandıkça, o bayrağa dokunamayacaksınız” diyen Üçdağ, “Biz burada dimdik duracağız, hiçbir şekilde kalkmayacağız” dedi.

Mevlüde Üçdağ, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyerek, şehitlerin yanında olma kararlılıklarını vurguladı. Açıklama, TUSAŞ’a yapılan saldırıya karşı duyulan tepkiyi ve Türkiye’deki terörizme karşı verilen mücadelenin süreceğini gösterdi.



Kaynak : PHA