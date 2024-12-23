Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığının sağlık görevlileri için yaptığı Hac görevlendirme sınavında sorular, yetkililerin yakınlarına dağıtıldı” iddiası doğru olmadığının altı çizildi.

2025 yılı Hac organizasyonu için sağlık personeli test sınavının 9 Kasım 2024’te 19 ilde yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, "Sınav sonrası CİMER’e yapılan başvuru üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca inceleme başlatılmıştır. İncelemede, bir adayın cep telefonuyla sınav kitapçığının fotoğrafını çekip sınavdan yaklaşık 3 saat sonra bir anlık mesajlaşma uygulaması grubunda paylaştığı belirlenmiştir. Kural ihlali nedeniyle sınavın güvenilirliğini sağlamak ve şaibe kaygılarını gidermek amacıyla sınav iptal edilmiş, sınavın 25 Ocak 2025’te yeniden yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.