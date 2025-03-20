CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini baltalamak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu savunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir. Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir.”

Saraçhane’de yaşananların Türkiye’nin iç barışını ve huzur ortamını bozmaya yönelik bir tertip olduğunu ileri süren Bahçeli, bu girişimleri “yasa ve Anayasa’ya meydan okuma” olarak nitelendirdi.

“PKK Kongresini 4 Mayıs’ta Toplasın”

Bahçeli, terör örgütü PKK’ya yönelik de bir çağrıda bulundu. PKK’nın en kısa sürede fesih kararı alması gerektiğini belirterek, şu öneride bulundu:

“Bizim tasavvur ve teklifimiz, Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.”

PKK’nın fesih kararını geciktirmesinin çeşitli komplolara ve provokasyonlara zemin hazırlayabileceğini belirten Bahçeli, terörsüz bir Türkiye için bu adımın önemine vurgu yaptı.

“Meselenin Diploma İptalinin Çok Ötesinde Olduğu Anlaşılmıştır”

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yaşanan sürecin sadece diploma meselesi olmadığını, daha büyük bir organize suç ve yolsuzluk sarmalı olduğunu iddia etti.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır.”

“Herkesi Sükunete ve Aklı Selime Davet Ediyorum”

CHP’nin kamuoyuna yönelik söylemlerini eleştiren Bahçeli, CHP’nin bu süreçte provokasyonlara yol açtığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin nevzuhur Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bizim meselemiz değildir. Ancak hukuki bir tasarruf ve tedbiri sivil darbe iftirasıyla baltalama girişimi devletin egemenlik vasfına, hukuk ve demokrasi güvenliğine aleni bir saldırıdır.”

Cumhur İttifakı olarak bu saldırılar karşısında hükümetin yanında duracaklarını belirten Bahçeli, herkesin Türk yargısının vereceği karara saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

“Sokakta Gelecek Arayanların Bulacağı Sadece Beladır”

Bahçeli, sokak olaylarına dikkat çekerek, toplumu bu tür provokasyonlardan uzak durmaya davet etti.

“Türk devleti sokakta kurulmamıştır. Sokakta gelecek arayanların, siyaset ve demokrasi dışı özlemleri kabaranların bulacağı sadece beladır, bedduadır ve pişmanlıktır.”

“Nevruz Bayramı’nda Birlik Mesajı”

Açıklamasında Nevruz Bayramı’na da değinen Bahçeli, bu günün barış ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.

“Nevruz Bayramı, milli varlığımızın, milli kimliğimizin, kökü derinlere tutunan milli birliğimizin zaman ve zemine sığmayan nişanesidir. Bu bayram, asırlardır Türk milletinin şuurunda ve vicdanında taşıdığı bir doğuşun ve doğruluşun nişanesidir.”

Son olarak, Bahçeli tüm vatandaşların ve Türk-İslam âleminin Nevruz Bayramı’nı kutladı.

“Cenab-ı Allah’ın milletimize huzuru, mutluluğu, refahı ve kardeşçe yaşamayı ilelebet nasip etmesini tüm içtenliğimle niyaz ediyorum.”

Kaynak : PHA