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Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası, kısa bir süre önce açıkladığı Para Politikası Kurulu'nun ara toplantı kararında da gecelik faizi yüzde 46'ya yükseltmişti.

Bankadan yapılan duyuruda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı. ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuru yaptı.

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