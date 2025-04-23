Anaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü kutlarken, çocukların geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.

“Adaletin, barışın, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir dünya temennisiyle”

Geleceğin teminatı olan çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmelerinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan İl Başkanı Anaç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizin umudu ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın; adaletin, barışın, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir dünyada sevgiyle büyüyebileceği ve yüzlerinin hep güleceği temennisiyle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!”

“Çocuklara bırakacağımız en büyük miras, özgür ve adil bir toplumdur”

Çocukların sadece bugünün değil, aynı zamanda ülkenin yarınını şekillendirecek bireyler olduğunu hatırlatan Anaç, “Onlara bırakacağımız en büyük miras, özgür ve adil bir toplumdur. DEVA Partisi olarak bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anaç, açıklamasının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, TBMM’nin açılışında emeği geçen tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Kaynak : PHA