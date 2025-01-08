“Parti Yönetiminin Kararına Saygı Duyuyorum”

Kavaf, istifa açıklamasında partisinin çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer alma kararının ardından bu kararı aldığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum. Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Bu süreçte, ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum."

Kavaf, DEVA Partisi'nin çatı parti yapılanmasına zarar vermemek ve sürece gölge düşürmemek adına istifa kararını ertelediğini de belirterek, "Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir" dedi.

Demokrasi Mücadelesine Katkı Vurgusu

Kavaf, açıklamasının devamında DEVA Partisi’ne emek veren yol arkadaşlarına teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi’ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

TBMM'deki Sandalye Sayısı 10’a Düştü

Selma Aliye Kavaf'ın istifasıyla birlikte DEVA Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 10’a düştü. Kavaf’ın, istifa sonrası siyasi faaliyetlerine nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak : PHA