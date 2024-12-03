CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndermelerde bulundu. Özel, iki lidere de mesajını kürsüye dizdiği banknotlardan oluşturduğu para kulesi ile iletti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Özel, 200 TL'lik banknot üzerinden Erdoğan'a ve Bahçeli'ye göndermelerde bulundu.

Asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğinin vurgusunu bu toplantıda yineleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ve partisine hakaret ettiğini ancak cevap vermeyeceğini ifade ederek, Bahçeli'nin sözlerinin yer aldığı kağıdı yırtarak, "Biz burada Devlet Bey'in değil, Tayyip Bey'in değil, milletin gündemini konuşuyoruz" dedi.

Özel, "Bahçeli’nin hatırına tekrar ediyoruz" diyerek, "Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz" vurgusu yaptı.

Özel, "Bütçe görüşmeleri başlamadan haykırıyoruz! Emekliye geçim haktır, asgari ücret şarttır" dedi.

"PARAYI PUL ETTİLER!"

Kürsüden 200 TL'lik banknot gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ilk çıktığı gün Erdoğan dedi ki; 'Para tıpkı bayrak gibidir, bir ülkenin gücünü, itibarını ve bağımsızlığını simgeler.' Bu banknot 132 dolar ediyordu bugün 5 lira 75 kuruşa düştü. İlk piyasaya çıktığında oranı sadece yüzde 5'ti şimdi yüzde 80. Bugün PTT'ye yolladım arkadaşları. 'Resmi pul alın' dedim. 175 lira. Parayı pul ettiniz diyoruz ya... Atalar söyler, Erdoğan yapar. Parayı pul ettiler!" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'YE PARA KULELİ YANIT!

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de göndermede bulundu.

"Devlet Bey arabalara meraklı" diyen CHP lideri Özel, "Bu da Devlet Bey'e hediyem olsun, 2019 yılı Bursa'da yerli bir firma 2009'da 26 bin TL idi, şimdi o yerli araba 1.8 milyon TL'ye alınıyor." diyerek bir bavul dolusu parayı kürsüye dizdi ve "Para kulesi soruyorlardı ya, al sana para kulesi" yanıtını verdi.