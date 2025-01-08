Bahçeli’ye Vefasızlık Eleştirisi

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara karşılık verirken, “Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum” dedi. Bahçeli'nin İYİ Parti’yi “fırıldak” olarak nitelendirmesini de eleştiren Dervişoğlu, Adana tabiriyle “kirişteğe dönmek” şeklinde yorumladı.

Nezaket ve Saygı Konusundaki Uyarı

Dervişoğlu, “Yeri değil belki ama bilinmesini isterim ki; bundan sonra hak etmeyen bazı insanlara nezaket ve saygı göstermekten geri duracağım” diyerek, nezaketin suistimal edilmesini eleştirdi. Ayrıca, saygısının yalnızca oturduğu koltuğa olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum” dedi.

İYİ Parti’nin Siyasi Vizyonu

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yalnızca seçmenine hesap veren, Türkiye’nin kalkınması için mücadele eden bir parti olduğunu belirterek, “Bu parti siyasetçiyim diye poz kesmeye çalışanların fotoğraf stüdyosu sayılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, partisinin milli mücadeleyi savunduğunu ve bu yolda mücadele eden herkesin İYİ Parti’de yer alabileceğini söyledi.

"İYİ Parti Son Kaledir"

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda İYİ Parti’nin Türkiye’nin son kalesi olduğunu belirterek, “Bu devran değişecek, bu düzen böyle gitmeyecek, tek adamlık mutlaka ama mutlaka son bulacaktır” dedi. Türk milletinin geleceği için mücadeleye devam edeceklerini ve Cumhuriyet değerlerine bağlı herkesi İYİ Parti’ye katılmaya davet etti.

Türk Milletine Çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı, Türk milletinin vatanını savunmaya devam edeceğini belirterek, "Vatan gidiyor, millet mahvoluyor, biz de cesaret, biz de hamiyet yok mu?" diyerek, milletin geleceği için verilen mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. “Türk milletine olan görevinizi ve sorumluluğunuzu unutmayacaksınız” diyerek, tüm partililerine güçlü bir çağrı yaptı.

Kaynak : PHA