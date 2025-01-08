Ziyaretler 11-12 Ocak Tarihlerinde Gerçekleşecek

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı, 12 Ocak Pazar günü ise Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

Heyet, Cezaevlerinde İki Eski HDP Eş Genel Başkanıyla Bir Araya Gelecek

Ziyaretlerin, DEM Parti’nin gündeminde yer alan siyasi ve toplumsal meseleler hakkında görüş alışverişi yapma amacı taşıdığı belirtiliyor. Hem Demirtaş hem de Yüksekdağ, çeşitli suçlamalarla cezaevinde bulunuyor. Ziyaretlerin, parti yetkilileri tarafından önemli bir dayanışma mesajı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA