Yangın Anında Doğru Tepki Eğitimi

Tatbikat kapsamında öğrencilere, konut yangınlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl tepki vermeleri gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Aile bireyleriyle ve ilgili kurumlarla nasıl iletişim kurulacağı hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca yangına müdahale ve söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin rehberliğinde uygulamalı olarak gösterildi.

Söndürme Çalışmalarına Katılan Çocuklar Heyecan Yaşadı

Okul bahçesinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından temsili bir ateş yakılarak tatbikat başlatıldı. İtfaiye ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarına katılan öğrenciler, hem keyifli anlar yaşadı hem de yangın müdahalesi konusunda deneyim kazandı.

Eğitim ve Hatıra Fotoğraflarıyla Etkinlik Tamamlandı

Tatbikat sonrasında okulun konferans salonunda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik kısa bir eğitim düzenlendi. Yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verilen eğitimde, çocuklar itfaiye ekiplerine yangınla ilgili sorular yöneltti. Etkinlik, öğrencilerin itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Yangın Güvenliği İçin Eğitimler Sürecek

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara yönelik yangın güvenliği farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinçlenmeye katkı sunduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA