“Türk Milliyetçiliği Söylemleri Defoludur”

İsmet Büyükataman, İYİ Parti'nin politikalarını ve Dervişoğlu'nun açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Türk milliyetçisiyiz diye çıktıkları yolda yamanmadık kapı, girmedik kılık bırakmayan İP’çiler, sözde milliyetçilik nutukları ile yamalı bohçaya dönen siyasi kariyerlerini kurtarmak için edep sınırlarını aşmaktadırlar. Kandil’in baronları ve emperyalizmin başkentleri arasında gidip gelmekten şuurunu kaybedip fırıldağa dönen bu anlayışın milliyetçilik söylemi defoludur."

Büyükataman, Dervişoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadelerin, "kaybetme ve yok olma telaşının dışa vurumu" olduğunu da vurguladı.

"Terörsüz Türkiye Hedefimiz İP’i Korkutuyor"

Büyükataman, MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefindeki kararlılığına dikkat çekerek, Dervişoğlu'nun bu duruş üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve yeni yüzyılda tüm terör örgütlerinin kökünün kazınması konusundaki kararlı duruşu, aziz Türk milleti tarafından gayet iyi anlaşılmıştır. Buradan siyasi rant devşirip kariyerini kurtarmaya çalışan Müsavat Dervişoğlu boşa kürek çekmektedir."

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefinin hayata geçmesiyle birlikte İYİ Parti'nin dış bağlantılarından destek alamayacağını ve "siyasi ömrünü tamamlayacağını" iddia etti.

Dervişoğlu'ndan “Topaç” Çıkışı

Tartışma, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun grup konuşmasında, MHP ve Devlet Bahçeli'yi hedef alan şu sözleriyle başladı:

"Adana tabiriyle kirişteğe dönmüş, İYİ Parti'ye 'fırıldak' diyor. Beyefendiye bakar mısın? Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz zannediyorsun?"

Bu açıklamalar, MHP cephesinde büyük tepki topladı.

Siyasi Gerilim Tırmanıyor

MHP ve İYİ Parti arasında uzun süredir devam eden siyasi gerilim, son açıklamalarla birlikte yeniden alevlendi. Büyükataman’ın sert ifadeleri, iki parti arasındaki söylem dozajını yükseltti. Gözler, Dervişoğlu’nun bu açıklamalara vereceği olası yanıta çevrildi.

Kaynak : PHA