Türkiye genelinden yaklaşık 6 bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda Adıyaman’ı temsil eden güreşçiler, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

•⁠ ⁠Şerif Ali Danış – U10, 38 kg: Türkiye Şampiyonu

•⁠ ⁠Abdulfettah İdacı – U11, 30 kg: Türkiye Şampiyonu

•⁠ ⁠Mehmet İdacı – 34 kg: Türkiye Şampiyonu

•⁠ ⁠Muhammed Yasir Çetin – 62 kg: Türkiye İkincisi

•⁠ ⁠Cihan Özkan – U12, 27 kg: Türkiye İkincisi

•⁠ ⁠İsmail Eymen Güzel – 88 kg: Türkiye Beşincisi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyon güreşçileri ve antrenörleri Gökhan Çalğan ile Mehmet Sarıkaya’yı makamında kabul ederek tebrik etti. Keleş, sporcuların Türkiye Güreş Federasyonu tarafından milli takıma davet edildiğini belirtti.

“Adıyaman olarak ulusal ve uluslararası düzeyde şampiyon sporcular yetiştiren bir şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarılar yeni şampiyonlukların da habercisi. Sporcularımızı ve onların başarısında emeği olan kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum,” dedi.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Fikret Keleş ile Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak : PHA