Çeliker yazısında, depremin en fazla zarar verdiği kurumlardan biri olan Adıyaman Üniversitesinin, ağır hasar görmüş binaları ve aksayan hizmetleriyle derin bir krizin ortasında kaldığını kaydetti. "Ancak bu yıkım, bir başarı hikâyesinin başlangıcı oldu" diyen Çeliker yazısında, Rektör Mehmet Keleş ve ekibinin üniversiteyi nasıl yeniden ayağa kaldırdığını aktardı.

Çeliker, "Adıyaman Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’in liderliğinde kısa sürede toparlanarak, hem fiziksel altyapısını hem de akademik misyonunu güçlendirdi. Deprem sonrasındaki yeniden yapılanma sürecinde yürütülen çalışmalar, bölgenin umut ve ilham kaynağı oldu." dedi.

Deneyimli Gazeteci Mustafa Çeliker'in yazısında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hızlı Toparlanma Süreci"

Deprem sonrası Adıyaman Üniversitesi’nin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmalar, adeta bir seferberlik niteliğindeydi. Ağır hasarlı dört binanın yıkımı ve orta ile az hasarlı binaların güçlendirilmesi hızla tamamlandı. Toplamda 27 bina ve 149.848 metrekarelik kapalı alanda onarım, tadilat ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu süreçte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yüzde yüz yüz yüze eğitimle başlanarak, üniversite hayatının normale dönmesi sağlandı.

"Teknokent ve Yeni Projeler"

Adıyaman Üniversitesi, deprem sonrası sadece yaralarını sarmakla kalmayıp, vizyon projelerle geleceğe yatırım yaptı. En dikkat çekici projelerden biri, üniversite bünyesinde kurulan ADYÜ Teknokent oldu. Bu proje, bölgenin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sağlamayı, üniversite ile sanayi arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.

Teknokent’in tamamlanmasıyla Adıyaman Üniversitesi, bilim ve teknoloji üretiminde bölgesel lider konumuna ulaşacak. Üniversitenin araştırma kapasitesini artıracak olan bu merkez, aynı zamanda bölge ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlayacak.

"Diş Hekimliği Fakültesi: Yeniden Sağlık Hizmeti"

Depremde ağır hasar gören Diş Hekimliği Fakültesi binası, hızla yıkılarak yeniden inşa süreci başlatıldı. İlk etapta Semt Polikliniği’nde 32 üniteyle hizmet verilerek, Adıyaman halkının sağlık ihtiyaçlarına cevap verildi. Ardından prefabrik bir diş hastanesi inşa edilerek, tam kapasiteyle hizmet sunulmaya başlandı.

Bugün, 84 üniteyle günlük 400 hastaya sağlık hizmeti veren Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Adıyaman ve çevre illerdeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

"Yeni Yatırımlar ve Altyapı Çalışmaları"

Adıyaman Üniversitesi’nin yeniden yapılanma sürecinde, TOKİ iş birliğiyle gerçekleştirilen projeler dikkat çekiyor. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hastanesi ve 56 dairelik personel lojmanlarının inşası hızla sürüyor. Bu yatırımlar, üniversitenin akademik ve sosyal altyapısını güçlendirerek, bölgeye önemli katkılar sağlayacak.

Dijital dönüşüm çalışmaları da üniversitenin yeniden yapılanma sürecinde öne çıkan bir diğer unsur. Extreme Network, Dell ve İfoks gibi firmalardan sağlanan 30 milyon TL’lik hibe desteğiyle, üniversitenin dijital altyapısı tamamen yenilendi. Kampüs genelinde kurulan 800 Access Point cihazı ve IP telefon sistemine geçiş, üniversitenin iletişim ve teknoloji altyapısını modernize etti.

"Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’in Liderliği"

Adıyaman Üniversitesi’nin bu başarı hikâyesinin arkasında, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’in özverili liderliği bulunuyor. Deprem sonrası süreçte sergilediği kararlılık ve hızlı aksiyon alma becerisi, üniversitenin yeniden yapılanma sürecinde kritik rol oynadı.

Prof. Dr. Keleş’in liderliğinde yürütülen çalışmalar, yalnızca üniversiteyi değil, aynı zamanda bölgeyi de yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor. Adıyaman Üniversitesi, bugün geldiği noktada, öğrencilere, akademisyenlere ve bölge halkına umut aşılayan bir kurum haline geldi.

"Bir Şehrin ve Bir Üniversitenin Dirilişi"

Adıyaman Üniversitesi’nin deprem sonrasında gerçekleştirdiği projeler, bir yandan kentin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlarken, diğer yandan eğitim ve sağlık hizmetlerinde standardı yükseltti. Teknokent, Diş Hekimliği Fakültesi, dijital altyapı çalışmaları ve yeni yatırımlarla üniversite, geleceğe umutla bakıyor.

Bu başarı hikâyesinin, yalnızca bir üniversitenin değil, aynı zamanda bir kentin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu belirten Çeliker, Prof. Dr. Mehmet Keleş ve ekibini bu özverili çalışmaları için kutladı ve Adıyaman Üniversitesi'nin bu örnek çalışmalarla daha parlak bir geleceğe yürüyeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA