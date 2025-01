Mehmet Demir yapılan ve yapılması tasarlanan çalışmalara ve sonuç bildirgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda sendika, eğitim, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını, eğitim çalışanlarının taleplerinin, beklentilerinin, sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğünü, 2024 yılında eğitim ve sendikal alandaki gelişmelerin değerlendirildiği ni söyleyen Demir, “insan haklarına yönelik her türlü şiddete, baskıya, zulme ve haksızlığa karşı çıkmaya, hukukun üstünlüğü için, eğitim başta olma üzere hayatın her alanında kazanılmış hakların korunması ve yeni hakların elde edilmesi için çalışıp çabalamaya, sorunların çözülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmünün, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da tescillenmiş soykırımının normalleştirildiğini görüyoruz. Başta Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar soykırımı fiilen durdurma noktasında artık inisiyatif almalıdır. Gazze’de işlenen soykırım suçuna katılan çifte vatandaşlar (İsrail-Türkiye) yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Bununla birlikte, üniversitelerimizin İsrail üniversiteleriyle eğitim-kültür iş birliği yapmaları kabul edilemez. Bu tür ilişkiler ve iş birlikleri derhal sonlandırılmalıdır” ifadelerini kullanan Mehmet Demir Suriye’deki gelişmelere de değinerek “Suriye halkının sadece Esed rejimine değil, emperyalist küresel ve bölgesel güçlere karşı da sürdürdüğü soylu mücadelesinin sonucunda kazandığı zaferi ve gerçekleştirdiği özgürlük devrimini selamlıyoruz. Rejim tarafından gaddarca katledilen yüz binlerce kardeşimize rahmet diliyor, sürecin bölgesel barış ve istikrara doğru yol almasını, Suriye’nin bu kadar acıdan sonra bir selam yurdu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Memur ve memur emeklisinin beklentileri ile ilgili olarak “Ekonomi alanında alınan kararlarda ve yürütülen politikalarda tutmayan hedeflerin, geçersiz beklentilerin ve gerçeği yansıtmayan adımların maliyetinin kamu görevlilerine ve emeklilerine yüklenmesini kabul etmiyoruz. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomik alanda atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler ve belirlenecek yöntemler adil, hakkaniyetli, alın ve akıl terinin değerini artıracak, çalışanları koruma altına alacak, gelir dağılımında adaleti sağlayacak nitelikte olmalıdır” diyen Demir, vergi yükünü her geçen gün ağırlaştığını dile getirerek “Kamu görevlilerinin, sabit gelirlilerin kahir ekseriyetini oluşturduğu geniş toplum kesimleri üzerine yıkılmış vergi yükünü azaltmak, gelir durumuna göre vergilemeyi tesis etmek üzere doğrudan vergilerin vergi gelirindeki payını yukarı çıkaracak tedbirlerin alınmasına ve dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik bir politika izlenmeli; kamu görevlileri için vergi dilimi yüzde 15 oranına sabitlenmelidir” dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonu baskılamak için sabit ücretlilerin gelirlerinde reel artış yapılmaması yönünde seyreden ekonomi politikalarını doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Enflasyon baskısı altında nefes almakta güçlük çeken kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde enflasyona yenilme riskini giderecek mahiyette iyileştirmeler yapılmalı; kamu görevlilerine refah payı verilmelidir.”

“Kamu personel rejiminde kademe/derece ilerlemesi ile ek göstergeyi irtibatlandıran bir süreç hayata geçirilmelidir. Toplu sözleşme hükmü uygulanarak, her bir kadro unvanının birinci dereceye kadar yükselebilmesi sağlanmalı ve birinci dereceye yükselen kamu görevlilerinin ek göstergeleri en az 3600 olmalıdır.”

“Konut ve kira sorunu, kamu görevlilerinin çalışma şartlarını ve istihdam edildikleri hizmet yeri tercihlerini etkilemektedir. Sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayan, kamu görevlilerini şehirlerden uzaklaşmaya zorlayan kira sorunu, bir geçim sorununa dönüşmüştür. Kamu görevlilerine kira yardımı yapılması konusunda bir an önce adım atılmalıdır.”

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları konusundaki keyfiliğe son verilmeli, bütün kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır.”

“Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında ve lojman komisyonlarında sendika temsilcisinin bulunması başta olmak üzere toplu sözleşme hükümlerimiz, Anayasa-uluslararası sözleşmeler-kanunlarla koruma altına alınan kazanımlarımız engellenemez, engellenmemelidir. Atılan demokratik adımları, sendikal örgütlenme alanındaki gelişmeleri ve özgürleşme alanındaki genişlemeleri olumsuz etkileyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.”

“Kadın kamu görevlilerinin aile-iş hayatı uyumunu artırmak için analık süreleri iyileştirilmeli, doğum izni süresi 16 haftadan 52 haftaya çıkarılmalı, süt izni süreleri iki yıla çıkarılmalı ve ilk yıl için günde üç saat olarak uygulanmalı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmeli, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde kreş yardımı ödenmeli, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarılmalı ve tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modelleri geliştirilmelidir.”

“Eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlardaki yardımcı personel ihtiyacı giderilmelidir.”

“Öğretmen açığı, kadrolu istihdam eliyle tamamen kapatılmalıdır. Bunun yanı sıra hem öğretmenlerin yer değişikliği gibi temel çalışma haklarını hem de bölgeler arasında adil dağılımını sağlayacak bir yer değişikliği sistemi kurulmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin bölgedeki görevlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik teşvik edici önlemler alınmalı; ilave tazminat ödemesi yapılmalıdır.”

“Eğitim yönetiminde temel sorun, yönetici seçme ve atamada belirsiz ve kestirilemez politikaların izlenmesi, uzun vadeli bir perspektifin oluşturulamaması, neticede kalıcı bir modelin inşa edilememesidir. Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev kapsamından çıkarılmalı, bu önemli vazife görevlendirmeyle değil, kadrolu olarak yürütülmelidir. Eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, meslek öncesi ve meslek içinde yetiştirme ile liyakat, uzmanlık, bilgi, beceri ve tutum ekseninde yapılacak seçme ve atama, sorumlulukla orantılı mali haklar, eğitim yönetiminin temel parametreleri olmalıdır.”

“Depremden etkilenen illerde yeniden inşa ve kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde eğitim çalışanlarının konut ihtiyacına ve eğitim kurumu inşasına öncelik verilmelidir. Ayrıca mevcut kurumların altyapıları ve kapasiteleri güçlendirilmelidir.”

“Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları iyileştirilmeli, rotasyondan kaynaklanan sorunlar çözülmelidir. Millî eğitim uzmanı, bakanlık müfettişi/müfettiş yardımcısı, il millî eğitim müdürü/müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi/müfettiş yardımcısı ve eğitim uzmanı kadrolarında bulunanlara uzman öğretmenlik/başöğretmenlik hakkı tanımalıdır.”

“Öğretmenlik kariyer basamakları ilerleme sürecinde öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan sürelere ilişkin eksik düzenlemeler ivedi bir yönetmelik değişikliği kapsamında ele alınarak öğretmenlerin haklı beklentileri karşılanmalı; ünvana dayalı tazminat oranları emekliliğe yansıtılmalıdır.”



