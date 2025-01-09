Yıllardır bölge halkının çözüm beklediği yol sorunu, mülk sahipleriyle yapılan uzlaşma sayesinde çözüme kavuşturuldu. 1 Ocak’ta başlatılan çalışmalar kapsamında yıkım işlemleri tamamlanarak yol asfaltlama için hazır hale getirildi. Bugün itibarıyla asfalt serimi başlayan yolun 5-6 gün içinde trafiğe açılacağı bildirildi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte 400 Yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki trafik yoğunluğu azalacak, vatandaşların hastaneye ulaşımı kolaylaşacak.

Başkan Tutdere: "Adıyaman’ın Ulaşım Ağı Güçleniyor"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yolun bölgedeki trafik sorunlarını hafifleteceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Şevenk Deresi’nden başlayıp Yunus Emre Mahallesi Marangozlar Sitesi’ne kadar uzanan bu yol, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Mülk sahipleriyle sağladığımız uzlaşma sayesinde yıllardır bekleyen bu sorunu çözüme kavuşturduk. 1 Ocak’ta söz konusu binanın yıkımı yapıldı, ekiplerimiz bugün asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor ve 5-6 gün içinde yol trafiğe açılacak.”

Depremin İzleri Siliniyor

Adıyaman Belediyesi, depremin etkilerini ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini artırmak için şehir genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu çabalar kapsamında mevcut yollar iyileştirilirken yeni ulaşım alanları da açılıyor.

Başkan Tutdere, belediyenin çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Depremin izlerini silmek, yolları iyileştirmek ve yeni ulaşım alanları açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yandan mevcut yollarımızı yama ve bakım çalışmalarıyla daha güvenli hale getiriyoruz, diğer yandan yeni yollar açarak şehrimizin ulaşım ağını genişletiyoruz. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden Adıyaman’ımız için çalışmaya devam ediyor. Halkımızdan aldığımız destekle, bu şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız.”

Kaynak : PHA