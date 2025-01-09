Yerlikaya, sosyal medya hesabından, sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarma tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Çengel-16 operasyonlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Yerlikaya, şu açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “ÇENGEL-16” operasyonlarında;

50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda;

38 bin 322 litre sahte alkol,

11 bin 783 litre etil alkol ve

4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.”

Kaynak : PHA