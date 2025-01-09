"Basın Özgürlüğü, Güçlü Demokrasi İçin Şart"

Türk basınının, halkın doğru ve hızlı bilgiye erişimini sağlamadaki önemine işaret eden Akbilek, “Basının doğru kaynaklardan hızlı ve tarafsız bir şekilde haber sunabilmesi için büyük bir özen gösteriyoruz. Basınımızın toplumsal hayattaki etkinliğinin artması, demokrasimizi güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Akbilek, basın özgürlüğünün demokrasinin gelişimindeki yerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemizin meseleleri, farklı görüşlerin ortaya konmasıyla kamuoyu önünde tartışılabiliyor. Bu, demokrasimizi daha üst seviyelere taşıyan bir süreçtir. Ancak basının bu görevini yerine getirebilmesinin temel şartı, basın özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanmasıdır. Demokrasimiz geliştikçe, basın özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntılar da ortadan kalkacaktır.”

Gazeteciliğin İlkelerine Vurgu

Basın çalışanlarının tarafsızlık, doğru haber verme ve etik ilkelere bağlılıkla görev yaptığını belirten Akbilek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Türk basınının bu değerlere bağlı kalarak çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır.”

"Basın, Türkiye’nin Demokratik Hedeflerine Katkı Sunuyor"

Türkiye’nin ileri demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları standartlarına ulaşmayı temel hedef olarak belirlediğini ifade eden Akbilek, Türk basınının bu süreçteki katkısına olan güvenini dile getirdi.

“Basınımız, toplumsal gelişim ve demokratikleşme yolunda önemli bir misyona sahiptir. Bu çabanın devam edeceğine ve daha güçlü bir demokrasiye ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Kaynak : PHA