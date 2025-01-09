Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Gül Hilali, anne adaylarına doğum süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hilali yaptığı açıklamada, “Gebelik süreci tamamlanıp heyecanla beklenen doğum dönemi geldiğinde lütfen etraftan duyduklarımızla korkuya kapılıp sezaryen doğuma yönelmeyelim. Unutmayalım ki herkesin süreci kendine özgüdür ve bazen anlatılanlar bizi yanıltabilir. Gebelikteki takip durumuna göre normal doğuma engel bir durum görünmüyorsa doğal olan yöntemi, normal vajinal doğumu tercih edelim. Heyecanla beklediğimiz kıymetlimiz geldiğinde her anı kaçırmadan yaşamak ve doğum sonrası kısa sürede toparlanmak istiyorsak normal doğum doğal ve uygun olan yöntemdir. Bu yöntem bebeğin ilerdeki sağlık durumunu da olumlu etkilemektedir. Anne dostu hastanelerde doğum analjezisi(ağrısız doğum/prenses doğum) yardımı ile sizin için düzenlenmiş odalarda bir refakatçiniz eşliğinde sürecin her anını dolu dolu yaşayarak doğum yapabilirsiniz. Bakanlığımıza bağlı birçok kamu hastanesi de bu kategoride yer almaktadır. Sezaryenin bir ameliyat yöntemi olduğunu ve tekrarlayan durumlarda anne açısından bir takım riskleri arttırdığını da aklımızda tutalım. Normal doğum sayesinde bebeğinizle ilk andan itibaren güvenli bağlanma sürecinizin olumlu etkileneceğini de hatırlayalım.

Normal Doğum Annelere Hediyedir

Normal doğumun annelere verilmiş bir hediye olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Muhammet Erdal Sak, “Normal doğum annelere verilmiş bir hediyedir. Sezaryen bir ameliyattır. Her şey doğal seyrinde devam ederse normal doğum kaçınılmaz fizyolojik olandır. Hastanemiz bebek dostu bir hastane olarak doğum öncesinde eğitimlerimiz, doğum sürecinde anne baba ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendirmek için kliniğimizde rutin olarak uygulanmaktadır” diye konuştu.

Sağlık Alanında Önemli Hizmetlerde Bulunuyoruz

Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan ise şunları söyledi:

“Şanlıurfa’mıza ve bölgemize sağlık alanında önemli hizmetlerde bulunuyoruz. Hastanemiz bünyesinde kendi alanlarında bir birinden çok değerli hocalarımız bulunuyor. Bugünde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız tarafından “Doğal Olan Normal Doğum” sloganıyla normal doğuma dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant açarak bilgilendirmelerde bulunduk”

Bu arada “Doğal Olan Normal Doğum” sloganıyla normal doğuma dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu. Hastane girişinde kurulan standa; Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Serap Satış, Doç. Dr. Ahmet Atlas, başhemşire ve sağlık çalışanları katılırken Standı ziyaret eden anne adaylarına, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Erdal Sak ve Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Neşe Gül Hilali önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak : PHA