Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden verilen bilgiye göre deprem sonrası göçün sosyal, kültürel, ekonomik ve kent kimliği üzerine olan etkilerini belirlemek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacı ile başlatılan çalıştaylar dizisinin bu ay ki konusunun “Deprem Nedenli Göçün Malatya Ekonomisine Etkisi” olduğu belirtildi.

Çalıştay programının panel kısmında “Göçün Sanayi ve Ticarete Etkisi” konusu ile İnönü Üniversite’sinden Prof. Dr. Tayfur Bayat, “Göçün İşgücü Piyasasına Etkisi” konusu ile İnönü Üniversite’sinden Prof. Dr. Ali Koçyiğit, “Göçün Malatya’nın Tarımsal Faaliyetlerine Etkisi” konusu ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Gündüz yer alacak. Program moderatörlüğünü ise İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Uğur yapacak.

Çalıştay masalarında ise “Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Sanayi Sektörü ve Ticaret Sektörü” konu başlıklarının ele alınacağı belirtildi. Çalıştaya katılmak isteyenler https://forms.gle/Hzv4Uno4FWiWqc8f9 linki üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kaynak : PHA