Merkez, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması açısından önem taşıyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, merkezin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu eser, milletimizin sağlığına verdiğimiz değerin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Merkezin Öne Çıkan Katkıları:

•⁠ ⁠Erken Müdahale ile Hayat Kurtarma:

İnme hastalarına ilk 4,5 saat içerisinde müdahale edilerek kalıcı hasar riski önemli ölçüde azaltılacak.

•⁠ ⁠Modern Tıbbi Donanım:

Gelişmiş görüntüleme cihazları, uzman hekim kadrosu ve rehabilitasyon birimleriyle merkez, uluslararası standartlarda hizmet verecek.

•⁠ ⁠Bölgesel Sağlık Turizmine Destek:

Merkez sayesinde, Adıyaman ve çevre illerden gelen hastaların büyük şehirlere gitmesine gerek kalmayacak.

•⁠ ⁠Rehabilitasyon ve Psikososyal Destek:

Fizik tedavi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile hastaların normal yaşamlarına dönüşü hızlandırılacak.

“Milletimizin Sağlığına Adanmış Bir Eser”

Milletvekili Şan, konuşmasında şunları kaydetti:

⁠“İnme, dünyada en fazla ölüme ve sakatlığa yol açan rahatsızlıklardan biridir. Adıyaman İnme Merkezi, bu alandaki önemli bir eksikliği gideriyor. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, sağlık emekçilerimize ve projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu merkez, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın somut bir yansımasıdır.”

Merkezin Sunacağı Hizmetler:

•⁠ ⁠7/24 acil inme müdahale birimi

•⁠ ⁠Anjiyografi ve trombolitik tedavi hizmetleri

•⁠ ⁠Nörolojik rehabilitasyon olanakları

•⁠ ⁠Hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme programları

Adıyaman İnme Merkezi’nin, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmesi ve bölge halkının yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Kaynak : PHA