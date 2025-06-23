Beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu gelişen inme vakalarına hızlı müdahale imkânı sunan merkez, bu sayede hastaların başka illere sevk edilmesine gerek kalmadan tedavilerinin yerinde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Merkezi yerinde inceleyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, merkezin hem girişimsel radyoloji ünitesi hem de İnme Merkezi olarak hasta kabulüne başladığını açıkladı.

İnme vakalarında müdahalenin zamanla yarış anlamına geldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, “Bu merkez sayesinde 4 ila 6 saatlik kritik müdahale süresini değerlendirebiliyor ve hastaların felç riskini azaltarak daha kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyoruz.” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, merkezin kurulmasında desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve milletvekillerine teşekkür ederek, merkezin il sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca hastane başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ile kurulum sürecinde yoğun çaba gösteren Dr. Öğr. Üyesi Radyoloji Uzmanı Ahmet Burak Aydemir’e de teşekkür etti.

Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, merkezin hizmete girmesiyle her ay onlarca hastanın farklı illere sevk edilmeksizin kendi şehirlerinde tedavi olabileceğine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız burada yüksek nitelikli sağlık hizmeti alacak. Bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Dr. Ahmet Burak Aydemir ise merkezin sadece inme değil, şah damarı darlıkları ve diğer vasküler rahatsızlıklarda da etkin müdahaleler sağlayacağını belirterek, bu sayede sevklerin azalacağını ve hastalara daha hızlı müdahale imkânı sunulacağını ifade etti.

Açıklama sonrası İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Merkezde incelemede bulunarak, işlem yapılan hastaların çalışmalarını inceledi.

Kaynak : PHA