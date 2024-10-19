"11 Milyar TL’lik Destek"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar e-Devlet üzerinden 255 bin aktif başvuru alındı. Yerinde Dönüşüm ofislerinde ise 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Başvurular devam ederken, şu ana kadar 45 bin bağımsız konut veya iş yerinin inşasına başlandı. Bunların 20 bininin tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, 25 bin bağımsız bölüme daha destek sağlanacağı bildirildi.

Proje kapsamında, evlerini ve iş yerlerini yeniden inşa eden vatandaşlara vergi ve harç muafiyetleri de sağlanıyor. Ayrıca, ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlar da bu destekten faydalanabiliyor.

"Destek Miktarları"

Deprem bölgesindeki konutlar için sağlanan destek; 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği olarak açıklandı. İş yerleri için ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için ise 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlanıyor. Ayrıca, ilk konut veya iş yeri için destek alan vatandaşlar, ikinci ve üçüncü konut veya iş yeri için de 40 bin TL proje desteği ve kredi imkanlarından faydalanabiliyor.

"Ödemeler İnşaat Aşamalarına Göre Yapılıyor"

Destek ödemeleri, inşaatın farklı aşamalarına göre gerçekleştiriliyor. Yapı ruhsatı alındığında konutlar için 190 bin TL, iş yerleri için ise 120 bin TL ödeme yapılıyor. Su basman seviyesine gelindiğinde konutlara 450 bin TL, iş yerlerine 240 bin TL ödeme yapılıyor. Kaba inşaat tamamlandığında ise konutlar için 450 bin TL, iş yerleri için ise 240 bin TL daha ödeniyor. İnşaat tamamlanıp iskan alındıktan sonra konutlara 450 bin TL, iş yerlerine ise 240 bin TL daha destek sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzedelere verilen desteklerin kesintisiz olarak devam edeceğini ve vatandaşların yeni evlerine kavuşmaları için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Kaynak : PHA