Tokur, yaptığı basın açıklamasında aile hekimliği uygulamasının başından itibaren sendika olarak yoğun bir mücadele verdiklerini vurguladı.

"Cumartesi Nöbetlerinde Kararlı Duruş Sergiledik"

Açıklamasında, aile hekimlerinin cumartesi nöbetleri konusunda gösterdikleri kararlı duruşa dikkat çeken Tokur, bu konuda elde edilen başarının tüm aile hekimliği çalışanları tarafından bilindiğini belirtti. Ayrıca yapılan kesintilerin iptali ve sorunların çözümü adına açtıkları davalarla olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

"Yeni Yönetmelik Taslağı Mağduriyetleri Artırabilir"

Tokur, mevcut sorunların çözülmesini beklerken, yeni bir yönetmelik taslağının sahada konuşulmaya başlandığını ve bu düzenlemenin kamuoyuna yansıyan bölümlerinin, mağduriyetleri daha da artıracağını ifade etti. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının görüşüne başvurulmadan yapılan düzenlemelerin sadece sorunları büyüteceğini belirten Tokur, bu tür adımlara karşı olduklarını ve mücadele edeceklerini vurguladı.

"Çalışanların Yanındayız"

Türk Sağlık-Sen olarak her zaman çalışanların yanında olduklarını belirten Tokur, aile hekimlerinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler talep ettiğini ve bu taleplerin karşılanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, daha önce gerçekleştirdikleri eylem ve mitinglere verdikleri destekle, bu mücadelede kararlı olduklarının altını çizdi.

"19 Ekim'de Yanlarındayız"

Tokur, 19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının seslerini duyuracağı etkinliği desteklediklerini belirterek, "Biz çalışan neredeyse oradayız. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının haklı taleplerini her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Açıklamasını, sendika olarak verdikleri mücadelenin çalışanların mağdur edilmemesi ve yeni kazanımlar elde edilmesi adına olduğunu belirterek sonlandıran Tokur, aile hekimlerinden ve sağlık çalışanlarından destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA