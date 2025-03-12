Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "İktidar tarafından tek yanlı olarak tüm muhalefete karşı kullanılan yargı silahının susması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

DEM Parti heyeti, çözüm sürecinin seçim hesaplarına indirgenmemesi gerektiğini vurgularken, "Bu süreci, 100 yıllık Kürt sorununun çözümü için bir adım olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Görüşmeye Katılan Heyet

DEM Parti heyetinde:

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan,

Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz,

Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç yer aldı.

TİP heyetinde ise:

Genel Başkan Erkan Baş,

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün,

Parti Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil,

PM Üyesi Ahmet Şık bulundu.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, taraflar sürecin detaylarına dair değerlendirmelerde bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Barış Günlük Siyasi Hesaplara Alet Edilmemeli"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, görüşmeyi değerlendirerek şunları söyledi:

"Türkiye İşçi Partisi olarak, uzun yıllardır Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’de barış mücadelesi için önemli sorumluluklar üstlenmiş bir siyasi partiyiz. DEM Partili arkadaşlarımızla ülkenin demokratikleşmesi, özgürleşmesi ve barışın sağlanması konusunda çeşitli platformlarda birlikte mücadele etmeye çalıştık."

Baş, barışın kalıcı olarak tesis edilmesi için Türkiye'de güçlü bir demokratikleşmenin olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Barış çok kutsal, çok büyük bir ihtiyaçtır. Bunun günlük siyasi hesaplara, küçük iktidar hesaplarına alet edilmemesi gerekiyor. Silahların susmasından söz ediyoruz ama sadece silahlardan değil, yargı silahının da susması gerektiğini düşünüyoruz. İktidar tarafından tek yanlı olarak tüm muhalefete karşı kullanılan yargı silahının susması gerektiğini vurgulamak istiyoruz."

TBMM’nin bu sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu belirten Baş, “Bu sürece halkın katılımının güvencesi TBMM’dir” dedi.

Hatimoğulları: "Süreç Seçim Kazandırma Kaybettirme Konusuna İndirgenmemeli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürt sorununun demokratik ve siyasi yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu sürecin salt bir seçim kazandırma-kaybettirme tartışmasına indirgenmesini asla doğru bulmuyoruz. Kürt sorunu, Türkiye’de 52 yıldır devam eden, tarihsel olarak 100 yıllık bir geçmişi olan bir meseledir. Bu sürecin çatışmadan ve şiddetten arındırılarak, demokratik, siyasi ve hukuki bir zemine taşınması gerekmektedir."

Hatimoğulları, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, "Suriyeli Alevi yurttaşları hedef alan saldırılar karşısında kaygılarımızı paylaştık. Sadece Türkiye’de değil, bölgede de barış için mücadele etmeliyiz" dedi.

DEM Parti: "Öcalan’ın Çağrısı Dikkate Alınmalı"

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik fesih çağrısını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendi örgütüne yaptığı fesih çağrısının yaşam bulabilmesi için Sayın Abdullah Öcalan’ın görüşme kanallarının açılması gerekmektedir. Bu sürecin ilerlemesi için Sayın Öcalan’ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi önemlidir."

Hatimoğulları, sürecin ilerleyebilmesi için TBMM’nin aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti:

"Bu görüşmelerin, diyalog sürecinin ve barış yolunun açık olması için yasal zeminde adımlar atılması çok önemlidir. Parlamento, bu sürecin ilerletilmesi konusunda görev ve sorumluluk üstlenmelidir. Bu, sadece sembolik bir komisyon kurulması değil, aktif bir irade sergileyen bir mekanizma oluşturulması anlamına gelmektedir."

SDG-Suriye Hükümeti Anlaşması: "Demokratik Suriye’nin İnşasına Katkı Sağlayacak"

Hatimoğulları, SDG ve Suriye Hükümeti arasında imzalanan sekiz maddelik anlaşmaya da değinerek, bu sürecin olumlu bir adım olduğunu belirtti.

"Zemin kırılgan olsa da, anlaşma oldukça olumlu bir gelişmedir. Anlaşmadaki en temel nokta, tüm halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu bir demokratik Suriye’nin inşasına katkı sağlamasıdır."

DEM Parti’nin Siyasi Parti Ziyaretleri Devam Ediyor

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, siyasi parti turlarına devam ediyor.

Görüşme takvimi:

Saat 14.00’te Saadet Partisi ziyareti,

Saat 16.30’da Gelecek Partisi ziyareti,

17 Mart Pazartesi günü AK Parti ve MHP ile görüşmeler planlanıyor.

DEM Parti’nin yürüttüğü görüşmelerin, muhalefet ve iktidar partilerinin sürece yönelik tutumlarını nasıl şekillendireceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA