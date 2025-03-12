Bu kapsamda Pirin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Sosyal Çalışmacı tarafından 120 öğrenciye "Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık" konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimde Neler Ele Alındı?

Öğrencilere yönelik düzenlenen bilgilendirme oturumunda, özellikle son yıllarda dijitalleşmeyle birlikte artan siber zorbalık ve okullarda sıkça karşılaşılan akran zorbalığı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitim kapsamında şu başlıklara değinildi:

Akran Zorbalığı Nedir? (Fiziksel, sözlü, duygusal ve sosyal zorbalık türleri)

Siber Zorbalık Nedir? (Sosyal medya ve dijital platformlarda zorbalık türleri)

Zorbalığa Maruz Kalan Çocukların Hakları ve Yapılması Gerekenler

Güvenli İnternet Kullanımı ve Dijital Medya Okuryazarlığı

Okulda ve Sosyal Hayatta Şiddetin Önlenmesi İçin Alınabilecek Önlemler

"Yankı Projesi" ile Gençler Bilinçleniyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yankı Projesi", çocuk ve gençleri şiddet, istismar, zorbalık ve siber suçlar konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında ilerleyen günlerde farklı okullarda da bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtilirken, yetkililer öğrencilerden ve öğretmenlerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak, farkındalık eğitimlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, eğitim programları ile gençleri güvenli bir okul ortamı sağlama konusunda bilinçlendirmeye devam edecek.

Kaynak : PHA