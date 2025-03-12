Vali Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu katıldı.

Kurulma çalışmaları devam eden Kuyulu OSB'nin "Yeşil OSB" olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, çevre dostu sanayi anlayışıyla hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kuyulu OSB’de Son Durum Değerlendirildi

Toplantıda, Adıyaman’ın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Kuyulu OSB'nin kurulma süreci detaylı şekilde ele alındı. Özellikle imar planları, kamulaştırma çalışmaları ve altyapı-üstyapı projeleri üzerinde duruldu.

Yetkililer, OSB'nin altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve yatırımcılara uygun sanayi alanlarının tahsis edilmesi konularını değerlendirerek, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

"Yeşil OSB" Modeli ile Çevre Dostu Sanayi

Kuyulu OSB'nin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir sanayi alanları oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. "Yeşil OSB" modeli kapsamında:

Çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı,

Sıfır atık politikaları ve geri dönüşüm sistemleri,

Enerji verimliliği yüksek tesislerin teşvik edilmesi,

Sanayi alanlarının ekolojik dengeye zarar vermeden planlanması hedefleniyor.

Bu vizyon doğrultusunda Kuyulu OSB'nin, hem yerel kalkınmayı desteklemesi hem de sürdürülebilir sanayi politikalarına öncülük etmesi bekleniyor.

Kuyulu OSB'nin Adıyaman ve Ülke Ekonomisine Katkısı

Yetkililer, Kuyulu OSB'nin faaliyete geçmesiyle Adıyaman’da sanayi altyapısının güçleneceğini ve yeni iş alanlarının oluşturulacağını vurguladı. Bölgenin ekonomiye sağlayacağı katkılar arasında:

Yeni yatırımcıların bölgeye çekilmesi,

Yerel üretimin artırılması ve ihracat kapasitesinin genişletilmesi,

İstihdam olanaklarının geliştirilmesi,

Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Yetkililer, Kuyulu OSB'nin Adıyaman ve Türkiye ekonomisine önemli bir değer katacağını belirterek, projenin tüm yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.

OSB’nin kurulum sürecinin tamamlanmasıyla birlikte üretim ve sanayi faaliyetlerinin hız kazanması beklenirken, bölge halkının da istihdam açısından büyük bir fırsat elde edeceği öngörülüyor.

Kaynak : PHA