Bu gelişme, medya sektöründe ve Halk TV izleyicileri arasında geniş yankı uyandırırken, kanalın editoryal bağımsızlığı, yönetim anlayışı ve gazetecilerin istifa süreci üzerine birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı Röportajı Nasıl Krize Dönüştü?

Tartışmalar, Halk TV YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’nın konuk olduğu bir röportajın yayınlanmasıyla başladı. Kütahyalı, geçmişteki açıklamaları ve tartışmalı söylemleri nedeniyle kamuoyunda tepki çeken bir isim olarak biliniyor. Röportaj, kanalın YouTube hesabında "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyuruldu.

Ancak bu yayının ardından, kanalın bazı programcıları ve gazetecileri tepki gösterdi. Tepkiler özellikle şu noktalarda yoğunlaştı:

Röportajın Halk TV'nin editoryal çizgisine aykırı olduğu iddiası

Röportajın Cafer Mahiroğlu’nun bilgisi dışında yapıldığı açıklaması

Halk TV'nin YouTube kanalı ile televizyon kanalı arasındaki editoryal denetim farkı

Kanalın gazeteciler ve yöneticiler arasında yaşanan iletişim kopukluğu

Röportajın ardından, Halk TV yönetimine yönelik eleştiriler büyüyünce, içerik YouTube kanalından kaldırıldı. Ancak bu durum, tepkileri dindirmedi ve istifaları da beraberinde getirdi.

Halk TV'de Peş Peşe İstifalar

Röportajın yayınlanmasının ardından, Halk TV'de "Kayda Geçsin" programını hazırlayan gazeteciler Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel ve Şule Aydın kanaldan ayrıldıklarını duyurdu. Ayrıca, gazeteci Serpil Yılmaz da istifa edenler arasında yer aldı.

İstifaların temel gerekçesi olarak, kanalın editoryal çizgisinin ihlal edildiği ve yönetimin bu konuda gerekli sorumluluğu almadığı iddia edildi. "Kayda Geçsin" ekibi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, yayın politikasına duyulan güvenin sarsıldığını belirtti.

Cafer Mahiroğlu: "Bu Bir Yol Kazasıdır"

Tartışmaların büyümesi üzerine, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, röportajın kendi bilgisi dışında gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam, YouTube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır."

Mahiroğlu, Halk TV'nin televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan YouTube platformunda bu röportajın yapıldığından haberinin olmadığını vurgulayarak "Olsaydı onay vermezdim" dedi.

Ayrıca, Halk TV'yi demokratik bir platform olarak yönettiğini ve gazetecilere özgür bir alan sağladığını belirten Mahiroğlu, şu sözlerle istifa eden gazetecileri eleştirdi:

"Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum. Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınlandığını izleyicilerimize anlatmak için 'Kayda Geçsin' ekibinden söz hakkı talep ettim ancak reddedildim. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez."

Mahiroğlu, Halk TV’nin editoryal bağımsızlığına ve gazetecilik ilkelerine bağlı olduğunu ancak bu tür krizlerin yönetilmesi için daha dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.

Halk TV'de Yaşanan Krizin Ardından Ne Olacak?

Yaşanan istifalar, Halk TV'nin editoryal yönetimi ve gazeteciler arasındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretleri yarattı. Mahiroğlu’nun açıklamalarına rağmen, kanaldaki diğer programcıların nasıl bir tutum sergileyeceği ve yeni istifaların gelip gelmeyeceği merak konusu.

Öte yandan, istifa eden gazetecilerin başka bir platformda yollarına devam edip etmeyecekleri ya da yeni bir medya oluşumuna gidip gitmeyecekleri de henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak : PHA