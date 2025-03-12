Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatları doğrultusunda, Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ailelere düzenli olarak gıda paketleri ulaştırılıyor.

Günlük 500 Aileye Gıda Yardımı

Sosyal Destek Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 8 farklı ekip, her gün 500 aileye gıda paketlerini elden teslim ediyor. Yardımların zamanında ve ihtiyaca uygun şekilde ulaştırılması için büyük bir özveriyle çalışan ekipler, 33 mahallede belirlenen ailelere yönelik dağıtımları titizlikle yürütüyor.

Gıda yardımları kapsamında:

Paketlerin içerikleri titizlikle belirleniyor.

Son tüketim tarihleri ve ambalaj kontrolleri özenle yapılıyor.

Yardımlar sosyal belediyecilik anlayışıyla dağıtılıyor.

Başkan Abdurrahman Tutdere, yardımların sürdürüleceğini belirterek, “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Kimse Yatağa Aç Girmesin”

Başkan Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin yarattığı zorlukları hatırlatarak, özellikle konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların zorlu yaşam koşullarının farkında olduklarını belirtti.

"Depremin ilk günlerinde bir tas sıcak yemeğin ne kadar kıymetli olduğunu unutmak mümkün değil. İşte biz de Adıyaman Belediyesi olarak, insanlarımızın yatağa aç girmemesi, iftar ve sahurda kendi sofralarını kurabilmesi için desteklerimizi artırarak devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün 500 ailemize gıda paketleri ulaştırıyoruz."

İftar Çadırında Her Gün 1.750 Kişiye Yemek İkramı

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Mimar Sinan Parkı’nda iftar çadırı kurdu. Her gün ortalama 1.750 kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

Başkan Tutdere, tüm Adıyaman halkını iftar çadırına davet ederek şunları söyledi:

"İftar çadırımızda, kendi aşçılarımız tarafından hazırlanan yöresel tatlarla vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Soframız bereketiyle büyüsün, dayanışmamız güçlensin."

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlarını sürdürerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edecek.

Kaynak : PHA