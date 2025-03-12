İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki sanatçıya iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açıldığı bildirildi. Sanatçılar, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Olduğu İddiasıyla Tutuklandı

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma sürecinde, ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Ancak savcılık, her iki ismin ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu öne sürerek, "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açtı.

Savcılıktan Açıklama: "Yalan Tanıklık Tespit Edildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Gezi Parkı olayları olarak kamuoyunda bilinen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tanık sıfatıyla alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları tespit edilen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesi kapsamında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açılmıştır. İlerleyen günlerde yargılamaya İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Sanatçılar Hakim Karşısına Çıkacak

Dava sürecinin başlamasıyla birlikte, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadelerinin mahkeme tarafından inceleneceği ve yargı sürecinin detaylarının netleşeceği belirtiliyor.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin son dönemde yürütülen yeni soruşturmalar kapsamında yeni delillerin ortaya çıktığı ve bu çerçevede çeşitli tanık ifadelerinin tekrar değerlendirildiği kaydediliyor.

Kaynak : PHA