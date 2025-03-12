DEM Parti Siyasi Parti Turlarına Devam Ediyor

Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından, DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetin temasları bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam edecek. 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile görüşmeler yapılması planlanıyor.

Erdoğan: "Randevu Talep Edilirse Kabul Ederim"

Gazetecilerin "DEM heyetiyle görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarım İmralı heyeti ile görüşecek. Benden randevu isterlerse veririm" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, DEM Parti’nin yürüttüğü görüşme süreci açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

"Beni Dolduruşa mı Getiriyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Emekli ikramiyeleri daha fazla artar mı?" sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Beni dolduruşa mı getiriyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" dedi.

Emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik beklentilere bu sözlerle yanıt veren Erdoğan, hükümetin bu konuda belirlediği rakamın nihai olduğunu ima etti.

Kaynak : PHA