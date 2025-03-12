Bolat, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ihracat performansında güçlü bir artış yaşandığını ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ile ithalatı azaltmaya yönelik tedbirlerin 2024 yılında cari açığın düşüşünde etkili olduğunu vurguladı.

"Cari Açık, GSYH İçindeki Payı Açısından Tarihsel Ortalamanın Altında Kalacak"

Bakan Bolat, ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve küresel belirsizlikler nedeniyle 2025 genelinde cari açığın yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini belirtti. Ancak, bu açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmasının beklendiğini ifade etti.

"GSYH içindeki cari açık payının 2002-2024 yılları arasındaki ortalama olan yüzde 3,5 seviyesinin altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makroekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir."

"Ekonominin Büyümesine Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz"

Ticaret Bakanlığı olarak ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bolat, dış ticaret dengesinin ve makroekonomik istikrarın korunması için gerekli tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

Özellikle ihracatın artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması için yapılan desteklerin önümüzdeki dönemde de süreceğini vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye’nin küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracatını güçlü bir şekilde artırma kararlılığında olduğunu dile getirdi.

Kaynak : PHA