Operasyonda kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemeler şunlardır:
Bir adet dedektör
Bir adet dedektör ekranı
Bir adet batarya
Bir adet kazma
Bir adet kürek
Bir adet dedektör taşıma yeleği
Bir adet sekiz metrelik kablo
Sekiz adet kablo taşıyıcı plastik boru
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçak kazı faaliyetlerinin engellenmesi konusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşlardan, tarihi alanlara zarar veren veya şüpheli faaliyetlerde bulunan kişileri güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermeleri istendi.
Kaynak : PHA