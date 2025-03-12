Operasyonda kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemeler şunlardır:

Bir adet dedektör

Bir adet dedektör ekranı

Bir adet batarya

Bir adet kazma

Bir adet kürek

Adıyaman’da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı Adıyaman’da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Bir adet dedektör taşıma yeleği

Bir adet sekiz metrelik kablo

Sekiz adet kablo taşıyıcı plastik boru

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçak kazı faaliyetlerinin engellenmesi konusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşlardan, tarihi alanlara zarar veren veya şüpheli faaliyetlerde bulunan kişileri güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermeleri istendi.

Kaynak : PHA

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