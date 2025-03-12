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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçak kazı faaliyetlerinin engellenmesi konusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşlardan, tarihi alanlara zarar veren veya şüpheli faaliyetlerde bulunan kişileri güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermeleri istendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sekiz adet kablo taşıyıcı plastik boru

Bir adet sekiz metrelik kablo

Bir adet dedektör taşıma yeleği

Adıyaman’da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Bir adet kürek

Bir adet kazma

Bir adet batarya

Bir adet dedektör ekranı

Bir adet dedektör

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