"Türkiye’de Yeni Bir Sorun Oluşturulmak İsteniyor"

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’de kaos ortamı yaratmak isteyenlerin olduğunu belirterek, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye zarar verecek bir senaryoya dönüştürülmek istendiğini vurguladı:

"Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar, son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye’deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusu ile İstiklâl Marşı’mızda vücut bulan ruha ve birlikte yaşamak iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor."

CHP’yi ve Genel Başkanı Özgür Özel’i, bu kaos senaryolarına zemin hazırlamakla suçlayan Erdoğan, muhalefetin sorumsuz bir dil kullandığını belirtti.

"Özgür Özel Dedikodu Yapmayı Siyaset Zannediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, Özel’in kendi partisinde bile ciddiye alınmadığını savundu:

"Sayın Özel, Meclis kürsüsünde milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor. Daha söylediği sözün dumanı tüterken kendi partisi tarafından tekzip yiyen bir şahıs, sadece siyasetin değil, haysiyetin ve erdemin de ne olduğunu bilmiyor demektir."

Erdoğan, Özel’in siyaset tarzının güvenilir olmadığını vurgulayarak, CHP liderinin partisinin içindeki çalkantılardan kurtulmak için "zehirli bir dil kullandığını" ifade etti.

"CHP, Alevi Vatandaşlarımızı İstismar Ediyor"

Erdoğan, CHP’nin Alevi vatandaşlara yönelik ayrıştırıcı bir dil kullandığını iddia ederek, bu tutumun ülkeye zarar verdiğini belirtti:

"Bu ülkede Kürt de Alevi de muhafazakâr da demokrat da en şedit baskıyı CHP’den görmüştür. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı istismar edeceğine, kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamet getirsin."

Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "CHP yönetimi Suriye’deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir" dedi.

"Türkiye'yi Kaosa Sürükleyemeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, Türkiye’nin iç dinamikleri üzerinden kaos oluşturma girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

"Her kim üç beş emperyalizmin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kastederse, karşısında bizi bulur. Devletimizi bulur. 85 milyonu bulur. Çünkü biz bu tezgâhı son 22 yıl boyunca defalarca gördük. Bu mülevves senaryoyu daha önce Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi Mahallesi’nde ve başka yerlerde gördük. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz."

"Aile Bizim Her Şeyimizdir"

Erdoğan, aile kurumunun korunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin nüfus yapısının bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızımız bugün 1,51'e geriledi. Yıllık nüfus artış hızımız binde 1,1’e düştü. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz ilk defa yüzde 10'un üzerine çıktı. Ortalama yaşımız 34 sınırına dayandı. Eğer millet olarak gereken tedbirleri süratle almazsak, yarınlarımız ciddi tehlike içindedir."

CHP’yi ve bazı muhalefet partilerini LGBT akımlarına destek vermekle suçlayan Erdoğan, bu tür politikaların Türkiye’nin geleneksel yapısına zarar verdiğini belirtti.

"Biz sapkın akımların milli bünyemizi işgal etmesine karşı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atacağız. Kadın ve aile düşmanı CHP zihniyetine rağmen Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız."

"Kadın Üzerinden Siyaset Yapmayız"

Erdoğan, AK Parti’nin kadınları siyasette vitrin süsü olarak görmediğini belirterek, CHP’nin kadın hakları konusunda samimi olmadığını ifade etti:

"Biz, kadınların güçlendirilmesini, ailenin zayıflatılması olarak asla görmüyoruz. Meseleye, kadın ile erkek arasındaki çatıştırıcı, ayrımcı söylemler yerine, kadının azim ve kararlılığının aileyi desteklediği perspektifinden bakıyoruz."

Erdoğan'dan CHP’ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisi CHP'yi "sorumsuz siyaset yapmakla" suçladı. CHP lideri Özgür Özel’in "zehirli bir dil kullandığını" ve "partisinin iç çalkantılarından kurtulmak için toplumu kutuplaştırdığını" öne sürdü.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan mesajlar:

- CHP’nin Suriye’deki olaylar üzerinden Türkiye’de kaos çıkarmaya çalıştığı iddiası

- CHP'nin Alevi vatandaşları istismar ettiği suçlaması

- Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması gerektiği vurgusu

- Aile kurumunun korunması ve nüfus artışına yönelik teşvikler

- Kadın hakları konusunda CHP’ye eleştiriler

Erdoğan, konuşmasını, Türkiye’nin iç dinamikleri üzerinden kaos oluşturmak isteyenlerin başarılı olamayacağını belirterek tamamladı.

Kaynak : PHA