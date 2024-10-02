Bakırhan, Türkiye’nin mevcut anayasasının 12 Eylül darbesinin izlerini taşıdığını ve tekçi bir yaklaşıma dayandığını belirterek, "Gelin hep beraber demokratik ve özgürlükçü bir anayasa için çalışalım" dedi.

"Yeni Anayasa Tartışmaları: Demokratik ve Özgürlükçü Anayasa İsteği"

Konuşmasında anayasa tartışmalarına geniş yer veren Bakırhan, mevcut taslakların yeni bir anayasa için yetersiz olduğunu ve sadece eski düzenin kötü bir kopyası olduğunu dile getirdi. Bakırhan, "Biz, herkesi tek bir etnik kimliğe indirgeyen, tekçi bir Anayasa'ya karşıyız. Yurttaşlık tanımının daha kapsayıcı, demokratik bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerektiğini savunuyoruz" dedi. Özellikle her halkın kendi ana dilinde eğitim ve konuşma hakkını vurgulayan Bakırhan, mevcut Cumhuriyet anlayışının bu hakları ihmal ettiğini belirtti.

"Muhalefete Çağrı: Ön Yargıları Bırakın"

DEM Parti lideri, muhalefete de açık bir çağrı yaparak, demokratik bir anayasa çalışması için tüm tarafların iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. "Ön yargılarınızı bir kenara bırakın, gelin hep beraber demokratik ve özgürlükçü bir anayasa için çalışalım" diyerek muhalefeti cesur ve kararlı adımlar atmaya davet etti.

"Ortadoğu’daki Savaş ve İnsanlık Krizi"

Bakırhan, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve Lübnan’daki duruma da değinerek, bölgede yaşanan insanlık krizini vurguladı. "40 binden fazla insan yaşamını yitirdi, binlercesi kayıp ve milyonlarca kişi İsrail ablukası altında zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor" diyen Bakırhan, Ortadoğu’nun savaş, göç, yıkım ve soykırım ile dolu bir tarih yazdığını ifade etti. Beyrut ve Lübnan’daki çatışmaların daha da derinleşeceğini belirten Bakırhan, bu gelişmelerin halklar üzerinde derin yaralar açtığını ve daha fazla çatışma riski taşıdığını dile getirdi.

"Ekmek ve Adalet Buluşmaları: Ekonomik Zorluklar"

DEM Parti’nin Türkiye genelinde düzenlediği "Ekmek ve Adalet Buluşmaları"ndan da söz eden Bakırhan, Türkiye’nin ekonomik gerçekliğini ortaya koydu. Bakırhan, vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerde emeklilerin, işçilerin ve esnafların ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. "TÜİK’in açıkladığı verilerle halkın yaşadığı gerçeklik birbirinden çok farklı. Esnaf, çürük sebze-meyve kuyruğu oluştuğunu söylerken, emekliler cebinde para kalmadığından şikayet ediyor" dedi.

"Narin Güran Cinayeti: Adalet Arayışı"

Bakırhan, Ankara’da yaşanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine de dikkat çekerek, bu olayın derin devlet bağlantılarının karanlık bir yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti. "Sadece 8 yaşındaki Narin değil, bu ülkenin vicdanı da katledildi" diyen Bakırhan, cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması için Meclis’e çağrıda bulundu. Bu trajedinin sorumlularının ortaya çıkarılması için insan hakları örgütleriyle birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Kaynak : PHA