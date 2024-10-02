Kaza, İmam Ö. idaresindeki 02 AED 469 plakalı motosikletin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nejla Ö.'ye çarpmasıyla gerçekleşti. Yenipınar Camii önünden İl Halk Kütüphanesi istikametine doğru seyreden motosikletin çarpması sonucu Nejla Ö., hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Nejla Ö.'yü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss