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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Nejla Ö.'yü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Demokrasi Parkı'nda alkol alıp çevreyi rahatsız eden şahıs gözaltına alındı

Adıyaman Demokrasi Parkı'nda alkol alıp çevreyi rahatsız eden şahıs gözaltına alındı

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