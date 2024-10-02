Bakanlık, güvenilir olmayan ürünleri guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

"Gıdalarda Taklit ve Tağşiş Nedir?"

Taklit ve tağşiş; gıda ürünlerinin içeriklerinin yanıltıcı bir şekilde değiştirilmesi, eksik veya farklı malzemelerle üretilmesi anlamına gelir. Bu tür ürünlerin, insan sağlığını tehlikeye atacak unsurlar içerebilme riski yüksek olduğundan, gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturur. Örneğin, zeytinyağına farklı yağların karıştırılması, peynire margarin eklenmesi ya da tekstil boyası gibi kimyasalların gıdalarda kullanılması sıkça rastlanan hileli yöntemlerdir.

"Hileli Ürünler Teşhir Ediliyor"

Yeni uygulamayla birlikte, sahtecilik yapan firmalar ve ürünleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gıdalarda taklit ve tağşişin tespiti durumunda, bu ürünler hızla piyasadan toplatılmakta ve imha edilmektedir. Ayrıca, söz konusu firmalar hakkında ağır para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır" ifadelerini kullandı. Bu tür ürünler, uzun süreli denetim ve bürokratik süreçler beklenmeden, anında tüketiciyle paylaşılacak.

"Denetimlerin Kapsamı ve Cezai Yaptırımlar"

2023 yılı itibarıyla yapılan denetimlerde, 16 bin uygunsuzluk tespit edildi ve bu durumlar için 771 milyon TL para cezası kesildi. Ayrıca, 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, bu yıl sonunda 1,5 milyon denetim hedefliyor ve uygunsuz bulunan gıda işletmelerine yönelik yaptırımların artırılacağını belirtiyor. Bu denetimler sırasında, işletmelerin hijyen şartlarına uygunluk, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri ve saklama koşulları gibi kriterler titizlikle inceleniyor.

"Gıdaların Raflarda Net Bilgilerle Sunulması Zorunlu"

Yeni düzenlemelere göre, market raflarında yer alan ürünlerdeki bilgilendirme de daha net hale getirilecek. Ürünün adı, miktarı ve içerdiği katkı maddeleri gibi bilgilerin daha görünür şekilde yazılması zorunlu hale getiriliyor. Özellikle alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerin etiketlerinde bu bilgiler daha belirgin şekilde gösterilecek. Ayrıca, ürün ambalajlarında yanıltıcı görsellerin kullanımı yasaklanarak, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

"Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar"

Bakanlık, vatandaşların da bilinçli tüketici olmaları gerektiğini vurgulayarak, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" anlayışını benimsediklerini açıkladı. Vatandaşların alışveriş yaparken ürün etiketlerine dikkat etmeleri ve şüpheli ürünleri bildirmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, ürünlerin QR kod ile takip edilmesi gibi yeni uygulamalar sayesinde tüketiciler, gıdaların üretim süreçlerini daha yakından izleyebilecek.

"Sıkı Denetimler ve Hileli Ürünlerin Hızla Piyasadan Toplatılması"

Bakanlık, hileli ürünlerin piyasadan toplatılması için hızlı ve etkili bir denetim süreci yürütüyor. Özellikle gıda sahteciliği yapan firmalara yönelik ağır para cezaları ve iş yeri kapatma cezaları uygulanıyor. Hileli ürün tespiti durumunda ürünler, yasal süreç tamamlanana kadar piyasadan toplatılıyor ve bu süreçte tüketicilere zarar verilmemesi için tedbirler alınıyor.

Bu yeni uygulama, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak ve sağlığı tehdit eden gıdaları hızla piyasadan kaldırmak için hayati bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüketiciler, bu sistem sayesinde kendilerini ve ailelerini daha güvenli ürünlerle koruyabilecekler.

Kaynak : PHA