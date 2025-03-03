Doğan, barış sürecinin hayata geçirilmesi için zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, “Şimdi artık söylenen sözün gereğini yapmanın tam zamanı. Devlet ve iktidarın da söz konusu koşulların sağlanabilmesi için gerekeni yapması gerektiğine ilişkin DEM Parti olarak çağrı yapıyoruz. Hız önemli, zamana yaymamak önemli. O nedenle yapılması gereken her şey, bu ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçebilmesi için yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Parlamento Üzerine Düşeni Yapmalı"

Doğan, sürecin ilerleyebilmesi için Parlamento’nun da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, Türkiye’de hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının önemine dikkat çeken Doğan, “Hepimizin ihtiyaç duyduğu hukuk, hak ve özgürlükler, demokrasi ve adalet düzeninin herkes için işlemesi gerekiyor. Parlamento bunu sağlayabilecek bir zemin. Parlamento'ya da buradan bir kez daha sorumluluğunu hatırlatmak isteriz. Açık, kanayan bir yarayı açıkta bırakmamak gerekiyor. O yüzden de bu fırsata çok hızlı bir biçimde birtakım yasal çerçeveler ve somut adımlarla yanıt vermek gerekiyor” diye konuştu.

DEM Parti’nin, Öcalan’ın çağrısının içeriğine uygun şekilde hareket etmeye hazır olduğunu belirten Doğan, çözüm sürecinin herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

"Barış İçin Ortak Adım Atılmalı"

Doğan, savaşın sona ermesi için tüm tarafların irade göstermesi gerektiğini belirterek, “Ezberleri bozalım. Gönüllülüğü savaşın sona ermesi için ortaya koyalım. Buna gönül indirelim. Çünkü asıl yapılması gereken, gönüllü körlükten vazgeçmek ve siyasi çıkar çerçevesinde değerlendirmelerden uzak durmaktır. Bunlar Türkiye'ye kaybettirdi ve daha fazla zaman kaybetmeden hep birlikte kazanalım” dedi.

"Barış Çağrısı İçin Halk Buluşmaları Düzenlenecek"

DEM Parti’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 21 Mart Nevruz kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini aktaran Doğan, parti olarak sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Önümüzdeki günlerde yeniden sahaya iniyoruz. ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ için halk buluşmaları yapacağız. İzmir'den Şırnak'a, Hakkari'den Manisa'ya, Trabzon'dan Ankara'ya, İstanbul'a kadar uzanan bir çalışma yürüteceğiz” diyen Doğan, sürecin geniş bir toplumsal zeminde tartışılması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti’nin, barış sürecinin hızla ilerleyebilmesi için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirten Doğan, toplumun tüm kesimlerine sürece katkı sunma çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA