DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 11 Temmuz’da Süleymaniye’de gerçekleşen silah bırakma töreni sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıya Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlık etti. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, barış sürecinin sadece siyasi değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.



‘Herkesin yapması gerekenler var’



Ayşegül Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“11 Temmuz günü Süleymaniye’de tarihi bir ana tanıklık ettik. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat ve PKK Merkez Komite Üyesi Nedim Seven’in de yer aldığı 30 kişilik bir grup, silahlarını yakarak imha etti. Bu adım, sadece bir sembol değil; Türkiye’nin demokratikleşmesi için yeni bir başlangıçtır. PKK’nın 12 Mayıs’ta ilan ettiği fesih kararı ve ardından gelen bu tören, silahlı mücadele yerine demokratik siyasetin tercih edildiğini açıkça göstermektedir.”



‘Komisyon hızla kurulmalı’



DEM Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Doğan, Meclis’te kurulması planlanan komisyonun hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi:



“Komisyonun fonksiyonel olması, çoğulculuk ilkesiyle oluşturulması ve bütün siyasi partilerin katılım göstermesi kritik önemdedir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısına karşılık biz de buradan tüm partilere açık davette bulunuyoruz.”



‘DEM Parti müzakere partisidir’



DEM Parti’nin tutumunun açık olduğunu belirten Doğan, “Biz bir müzakere partisiyiz. Biz bu ülkede eşit kardeşlik hukukunun inşa edilmesini savunuyoruz. Oy kaygısıyla, anket korkusuyla değil, barış ve çözüm hedefiyle hareket ediyoruz. Risk almaktan korkmuyoruz” dedi.



‘Yasal zemin oluşturulmalı’



Doğan, silahların tamamen devre dışı kalması ve sürecin kalıcı hale gelmesi için hukuki düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şu soruları gündeme taşıdı:



“Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak Bese Hozat metni okudu ve ‘Biz siyaset yapmak istiyoruz’ dedi. Peki nasıl? Bunun hukuki zemini nasıl oluşturulacak? Yasal düzenlemeleri kim, nasıl yapacak? Bu soruları konuşmaktan çekinmemeliyiz. Cesarete, kararlılığa, iradeye ve sorumluluk almaya ihtiyaç var.”



‘DEM Parti heyeti siyasi turda’



Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin 16 Temmuz itibariyle siyasi partilerle görüşmelere başlayacağını duyurdu. Heyet; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşacak. İlk ziyaretin Adalet Bakanı ile yapılacağını belirten Doğan, aynı gün içinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmeler gerçekleşeceğini, 17 Temmuz’da ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüleceğini ifade etti.



‘Henüz Erdoğan ve Öcalan’la planlı görüşme yok’



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Abdullah Öcalan ile bu hafta için planlanmış bir görüşme olmadığını, ancak siyasi temaslar sonrası İmralı ziyaretinin hedeflendiğini belirtti.



‘Pozisyon barıştan yana olmalı’



Ayşegül Doğan, tüm siyasi partilere, demokratik çevrelere, aydınlara ve kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Bugün barış için pozisyon alma günüdür. Bu tarihi gelişmenin kıymetini sadece biz değil, tüm toplum ve siyaset kurumu anlamalı. Eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde herkes bu sorumluluğu üstlenmeli” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA