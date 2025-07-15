Törene Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Merkez İlçe Başkanı Mikdat Yoldaş, Samsat İlçe Başkanı Mustafa Çiçek, Tut İlçe Başkanı Murat Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Av. Furkan Eskici ve çok sayıda partili katıldı.



Emircan Ahmet Alsan: ‘Ahmet Tevfik Dayan’la yola çıkıyoruz’

Törende konuşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Anahtar Parti’nin Adıyaman’da büyüyen teşkilat yapısına dikkat çekerek, şunları söyledi:



“Adıyaman Anahtar Parti İl Başkanlığı olarak, Türkiye'de yükselen siyasi çizgimizi Adıyaman'da daha güçlü hale getirmek için Merkez, Samsat, Gölbaşı ve Tut ilçelerimizin ardından Besni ilçemizde de partimize yakışır bir isim olan ziraat mühendisi arkadaşımız Ahmet Tevfik Dayan’la yola çıkıyoruz. Allah önce Besni’mize, Adıyaman’ımıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu eylesin. Yolumuz dikenli ama biz bu millete hizmet için her türlü zorluğu aşmaya yeminli bir hareketiz. Ahmet Tevfik Dayan kardeşimizin Besni’de partimizi en iyi şekilde temsil edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur.”



Alsan, Anahtar Parti’nin “ülkenin yüz akı, ahlaklılar hareketi” olarak yoluna devam ettiğini ve yeni atamaların bu kararlılığı perçinlediğini vurguladı.



Ahmet Tevfik Dayan: ‘Bu görev koltuk değil, vebaldir’

Mazbatasını aldıktan sonra partililere hitap eden Ahmet Tevfik Dayan, konuşmasında görevini bir makam değil bir mesuliyet olarak gördüğünü belirtti:



“Bugün burada sadece bir görevi devralmıyorum. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, tarihi bir mesuliyetin ve tertemiz bir inancın emanetini omuzluyorum. Bu kutlu yolculukta bizleri millete hizmet edecek bir kapıdan içeri buyur eden Rabbime hamdediyorum. Başta Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’na ve İl Başkanımız Sayın Emircan Ahmet Alsan’a teşekkür ediyorum.”



Dayan, milletin vicdanına seslenen bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu görev, koltuk değil yükümlülüktür. Biz makamdan kuvvet alanlardan değil, hakikatten cesaret alanlardanız. Bu dava, dün Fırat Çakıroğlu’nun son nefesinde yaşattığı şuursa, bugün Ömer Halisdemir’in alnındaki kurşundur. Kıymetli Genel Başkanımızın ‘Devleti düşmanla değil, milletiyle kuranlar’ sözü, bizim de yol haritamızdır. Bu anlayışı, bu ülkenin varlığına kastedenlerle kol kola girenlere karşı, Besni’de bir vicdan sesi olarak haykıracağız.”



‘Bu dava, sadece siyaset değil, bir ahlak hareketidir’

Dayan konuşmasında, Anahtar Parti'nin sadece bir siyasi hareket olmadığını, ahlak, liyakat, kalkınma, hukuk ve adalet temelinde yükselen bir inanç hareketi olduğunu belirtti:



“Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun ‘liyakatsiz şöhretliler düzenine karşı, liyakatli şöhretsizler’ olarak nitelendirdiği kadrolar arasında yer almak, benim için hem bir sorumluluk hem de büyük bir onurdur. İl Başkanımızın teveccühleri ve Genel Başkanımızın olurları ile bu görevi devraldım. Besni’de Anahtar Parti bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Ahlakla, adaletle, milletle siyaset yapacağız.”



Tarım, hayvancılık, ekonomi, hukuk, etik ve vatan bütünlüğü gibi konulara özellikle yoğunlaşacaklarını kaydeden Dayan, “Türk Devleti’nin toprak bütünlüğünü, milletimizin bu coğrafyadaki egemenliğini esas alan bir siyasi mücadeleyi başlatıyoruz” dedi.



‘Gölgesi şüpheye düşmeyen bir siyaset inşa edeceğiz’

Dayan, konuşmasının sonunda teşkilata birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:



“Gölgesi şüpheye düşmeyecek bir siyaset, sesi vicdanı kanatmayacak bir mücadele, duruşu milletin yanında olacak bir teşkilat inşa edeceğiz. Bugünden itibaren, yükümüz sorumluluk, hedefimiz gelecektir. Allah bizleri bu yolda utandırmasın. Ne mutlu, hakka hizmeti milletine borç bilenlere!”

Kaynak : PHA