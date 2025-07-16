Görüşme TBMM MHP Grubu'nda gerçekleşti

DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM'de MHP Grubu’ndaki makam odasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede, DEM Parti'den TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alırken, Bahçeli’nin yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan da bulundu.



Buldan: 'Bahçeli’nin sürece dair olumlu görüşlerini dinledik'

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Buldan, barış süreci ve İmralı ile görüşmeler bağlamında önemli temaslar yürüttüklerini vurguladı. Buldan’ın açıklamaları şöyle:



“Sürecin geldiği aşamayla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Bundan sonraki süreçte de aşama aşama Sayın Bahçeli’yle, diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı’nın tüm birleşenleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. İstişareye ihtiyaç var ve ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz.”



“Her aşamada hem Sayın Bahçeli’yi hem diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz ve bu sürecin en kısa zamanda bir barış sürecine evrilmesi için elimizden gelen her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkür ediyoruz.”



Bahçeli'den tek cümlelik yanıt: 'Ben ahrazım'

Gazetecilerin, görüşmeye dair bir açıklama yapıp yapmayacağını sorduğu MHP lideri Devlet Bahçeli, kısa ve dikkat çekici bir yanıt vererek, “Ben ahrazım” dedi ve makam odasına geçti. Bahçeli’nin bu ifadesi, görüşmeye dair yorum yapmayacağını belirtmek için kullandığı anlamlı ve klasik bir dille ifade edilen yanıttı.



Ahraz ne demek?

Ahraz, Türkçede “dilsiz”, yani konuşma yetisini kaybetmiş kişi anlamına gelir. Ancak mecazi olarak, “bu konuda konuşmayacağım” ya da “açıklama yapmayacağım” anlamında da kullanılır. Devlet Bahçeli'nin “Ben ahrazım” ifadesi de, görüşmenin içeriğine dair yorum yapmama tercihini bu şekilde dile getirdiği anlamına geliyor.

Kaynak : PHA