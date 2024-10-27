Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Adıyaman İl Örgütü, Siirt'ten Dayan ve Adıyaman'dan Varan aileleri arasında yaklaşık dört ay önce çıkan ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumeti sonlandırdı. DEM Parti’nin girişimleriyle bir araya getirilen aileler, Adıyaman’da düzenlenen barış yemeğinde buluştu. Barışa katkı sunmak amacıyla organize edilen yemeğe, sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve halktan birçok kişi yoğun katılım gösterdi.

DEM Parti İl Eşbaşkanı Coşkun: “Barışı Sağlayanlar Onurlu İnsanlardır”

Etkinlikte konuşan DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Hüseyin Coşkun, aileler arasındaki barışın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Barışın sağlanmasının önemine değinen Coşkun, çözüm yollarının toplumsal barışa katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

“Parti olarak her iki aileye de teşekkür ediyoruz. Barış görüşmelerinde gösterdikleri duruşu kutluyoruz,” diyen Coşkun, toplumda sorunların çözümünün sadece yargı mercilerine bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Çözüm yolu olarak çoğu zaman mahkemeler gösterilir ama her zaman barış buradan çıkmaz. Kutuplaşmaların artmaması için sorunlarımızı kendi içimizde çözebiliriz. Bugüne dek birçok sorunu kendimiz çözdük; bundan sonra da yaşanan sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Barışı sağlamak zor, çatışmayı çıkarmak ise kolaydır. Ancak barışı ancak onurlu insanlar sağlayabilir” dedi.

Şenyaşar Ailesi Örneği

Konuşmasında toplumsal barışın önemine de değinen Coşkun, Şenyaşar ailesinin barış çabalarına da övgüde bulundu. “Şenyaşar ailesi onurlu bir barışı tesis etti, onların bu çabalarını da kutluyoruz. Bundan sonra toplum olarak çatışmaların olmadığı, barışın egemen olduğu bir süreç diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aileler DEM Parti’ye Teşekkür Etti

Yemekte söz alan Dayan ve Varan ailelerinin temsilcileri, bu barış sürecine katkı sunan DEM Parti yöneticilerine teşekkür ederek, barışa bağlı kalacaklarını ifade ettiler. Konuşmaların ardından barış yemeği yendi ve birlik fotoğrafı çekildi.

Kaynak : PHA