"Esnafa Konum Vergisi Getirilmesi Söz Konusu Değil"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden konum paylaşımı yapan esnafa herhangi bir vergi getirilmesinin gündemde olmadığı vurgulandı. İlgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafa herhangi bir vergi getirilmesi söz konusu değildir. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kanun Kimleri Kapsıyor?

Açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un esnafları değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verilerle gelir elde eden gerçek ve tüzel kişileri kapsadığı ifade edildi. Kanun kapsamında değerlendirilen ticari faaliyetlere örnekler ise şu şekilde sıralandı:

Navigasyon firmaları: Ulaşım ağları ve adres verilerini toplayarak araç takip sistemleri geliştiren firmalar.

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri: Coğrafi yer adları, adres, uydu görüntüsü ve ulaşım ağları verilerini toplayarak turizm tesisleri için satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren işletmeler.

E-ticaret firmaları: Harita ve adres verilerini toplayarak dijital ortamda satış ve pazarlama yapan şirketler.

"Manipülatif İddialara İtibar Etmeyin"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı ve resmi açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.

Konuya ilişkin tüm açıklama ve bilgilerin, resmi kaynaklardan takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak : PHA